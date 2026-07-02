الأمم المتحدة: نحو 50 قتيلًا ومصابًا شهريًا بسبب الألغام ومخلفات الحرب في أفغانستان

أعلنت الأمم المتحدة، أن نحو 50 شخصًا يسقطون بين قتيل وجريح شهريًا في أفغانستان بسبب الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها عقود من الصراع، مشيرة إلى أن الأطفال يمثلون نحو 80% من إجمالي الضحايا.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأفغانية (خامة برس) - أن الأفغان ينبغي أن يتمكنوا من العيش بأمان بعيدًا عن التهديد المستمر الذي تمثله مخلفات الحرب غير المنفجرة، محذرًا من أن تراجع التمويل الدولي أدى إلى تقليص كبير في عمليات إزالة الألغام على مستوى البلاد.

وأشار إلى أن نحو 3.3 مليون شخص يعيشون بالقرب من مناطق مهددة نتيجة لوجود الألغام والذخائر غير المنفجرة، مما يعرضهم لمخاطر يومية ويحد من إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية والمدارس والطرق والخدمات الأساسية.

ولفت (أوتشا) إلى أن أفغانستان لا تزال من أكثر دول العالم تضررًا من مُخلفات الحرب غير المنفجرة، نتيجة أكثر من أربعة عقود من النزاعات المسلحة، بما في ذلك الاحتلال السوفيتي السابق والحرب الأهلية وعمليات التحالف الدولي واستمرار القتال.

وأكدت الأمم المتحدة أن المنظمات الإنسانية حذرت - مرارًا - من أن تراجع تمويل المانحين، إلى جانب عودة مئات الآلاف من الأفغان من الدول المجاورة، يزيد الضغوط على المجتمعات الأكثر هشاشة، مُشددة على أن استمرار الدعم المالي يعد أمرًا ضروريًا لتوسيع عمليات إزالة الألغام والحد من سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، خاصة الأطفال.