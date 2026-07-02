 ستارمر: احتياطي الموازنة يمكنه استيعاب فجوة تمويلية في الإنفاق الدفاعي تبلغ 7ر4 مليار إسترليني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ستارمر: احتياطي الموازنة يمكنه استيعاب فجوة تمويلية في الإنفاق الدفاعي تبلغ 7ر4 مليار إسترليني

د ب أ
نشر في: الخميس 2 يوليه 2026 - 2:07 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يوليه 2026 - 2:07 ص

أشار رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إلى وجود احتياطي في الموازنة البريطانية المقبلة يمكنه استيعاب فجوة تمويلية في الإنفاق تبلغ 7ر4 مليار جنيه إسترليني (2ر6 مليار دولار)، كشفت عنها خطة الاستثمار الدفاعي للبلاد التي نشرت أمس الثلاثاء.

وتتضمن الخطة تخصيص 15 مليار جنيه إسترليني إضافية لتحديث القدرات العسكرية البريطانية المستنزفة، إلا أن تفاصيلها أظهرت أن نحو 5 مليارات جنيه إسترليني من هذا المبلغ سيتعين توفيرها من الموازنة المقرر إعلانها في الخريف، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويعني ذلك أن مهمة تدبير هذا التمويل سوف تقع على عاتق خليفة ستارمر، الذي يرجح أن يكون آندي بيرنام، وهو المرشح الوحيد الذي أعلن ترشحه حتى الآن، وذلك بعدما أعلن ستارمر الأسبوع الماضي عزمه التنحي عن منصبه.

وأشار ستارمر، عندما وجهت إليه أسئلة متكررة حول هذه الفجوة التمويلية في مجلس العموم اليوم الأربعاء، إلى أن وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، كانت قد رفعت في موازنة المملكة المتحدة الأخيرة، في نوفمبر، ما يسمى بالهوامش المالية إلى 22 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يمنح وزارة الخزانة مرونة أكبر في إدارة الإنفاق وتغطية الاحتياجات الإضافية.


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