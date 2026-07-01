ميتا تعتزم إنشاء قطاع حوسبة سحابية لبيع خدمات حوسبة الذكاء الاصطناعي

قالت مصادر مطلعة إن شركة التكنولوجيا الأمريكية ميتا بلاتفورمس، تدرس إنشاء مشروع بنية تحتية سحابية بهدف بيع قدرات الحوسبة ونماذج الذكاء الاصطناعي، بهدف منافسة خدمات الحوسبة السحابية الكبيرة مثل أمازون ويب سيرفيسز (أيه.دبليو.إس) ومايكروسوفت أزور وجوجل كلاود.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن ميتا تسعى إلى إقامة مشروع تجاري لتحقيق إيرادات من فوائض قدرات الحوسبة السحابية لديها في ظل تحركها المتسارع لتأمين مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة لدعم طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبحسب المصادر تتضمن إحدى الخطط بيع حقوق الوصول إلى نماذج ذكاء اصطناعي متنوعة تستضيفها البنية التحتية الحالية للذكاء الاصطناعي التابعة لشركة ميتا على غرار خدمة بيدروك التي تقدمها أيه.دبليو.إ.

وستتولى ميتا التي تمتلك منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وواتسآب إدارة مراكز البيانات التي تشغل النماذج، بما في ذلك نماذج ماوس سبارك الخاصة بها، مع فرض رسوم على المطورين مقابل الوصول إلى هذه النماذج.

وأضافت المصادر أن ميتا تدرس أيضا بيع إمكانية الوصول إلى سعة الحوسبة "الخام"، على غرار شركات الحوسبة السحابية الحديثة الأخرى مثل كور ويف.

وقال مصدر إن هذه الخطط تعد جزءا من مبادرة ميتا كومبيوت الداخلية لبناء وإدارة جهود الشركة في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي يقودها كل من سانتوش جاناردان، رئيس قسم البنية التحتية في ميتا؛ ودانيال جروس، أحد قادة وحدة الذكاء الاصطناعي في ميتا سوبر إنتليجانس لابس ودينا باول ماكورميك مديرة ميتا.