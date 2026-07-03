سوريا تعلن الحصيلة النهائية لتفجير مقهى دمشق: 10 ضحايا و21 مصابا

أعلنت وزارة الصحة السورية، الجمعة، ارتفاع حصيلة تفجير عبوة ناسفة داخل مقهى في محيط القصر العدلي بالعاصمة دمشق إلى 10 ضحايا و21 مصابًا، في حصيلة نهائية للحادث.

وذكرت وزارة الداخلية السورية، في بيان الخميس، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن التفجير نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع مزودة بشظايا معدنية.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الانفجار حتى الآن.

ونقلت قناة «الإخبارية» الرسمية السورية عن مصدر أمني قوله إنه لا صحة لما يُشاع حول وجود عملية انتحارية أدت إلى وقوع الانفجار في المقهى القريب من القصر العدلي بالعاصمة السورية.

* إدانات عربية*

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها لتفجير عبوة ناسفة استهدف مقهى في منطقة الحجاز بالعاصمة السورية دمشق.

وأدانت مصر التفجير «بأشد العبارات»، مؤكدة رفضها الكامل «لكافة أشكال العنف والإرهاب» التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المدنيين الأبرياء.

كما أدانت قطر التفجير الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي بدمشق، مجددة موقفها الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب.

بدورها، أعربت الكويت عن إدانتها للتفجير الذي استهدف أحد المقاهي في دمشق، وأدى إلى سقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين، مؤكدة موقفها الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية.