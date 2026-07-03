أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على أهمية عودة حمدي فتحي، لاعب الفريق، في مباراة الفراعنة أمام أستراليا، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب مصر، نظيره، أستراليا، في التاسعة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب دالاس، في الولايات المتحدة الأمريكية، لحساب منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026.

وعاد حمدي فتحي للتواجد في تشكيل منتخب مصر، أمام أستراليا، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في المباراة الماضية أمام إيران، بدور المجموعات.

وقال حسام حسن في تصريحات قبل بداية مباراة أستراليا: "حمدي فتحي عنصر مهم جدًا مثل باقي اللاعبين، وعودته مهمة أستراليا".

وأضاف: "نأمل أن يكون لحمدي فتحي دورًا كبيرًا، كنت أتمنى تواجد جميع اللاعبين وكلي ثقة في البقية".

وأتم حسام حسن تصريحاته بتوجيه كلمة لجماهير منتخب مصر، قال فيها: "أرغب أن أكون سببًا في سعادتكم، ونبذل كل جهد من أجلكم".

يُذكر أن الفائز من مباراة منتخب مصر أمام أستراليا، يتأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2026، حيث يواجه الفائز من مباراة الأرجنتين أمام الرأس الأخضر.