رقم سلبي تاريخي لأستراليا يمنح مصر دفعة معنوية قبل مواجهة المونديال

حصل منتخب مصر على دفعة معنوية قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره الأسترالي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد الكشف عن إحصائية تاريخية لا تصب في صالح المنتخب الأسترالي خلال الأدوار الإقصائية.

ووفقًا لبيانات شبكة **Opta** العالمية للإحصائيات، يخوض المنتخب الأسترالي مباراته الثالثة في تاريخه ضمن الأدوار الإقصائية في كأس العالم، بعدما سبق له الظهور في هذا الدور مرتين، انتهتا بالخسارة والخروج من البطولة في كلتا المناسبتين.

وجاءت أولى مشاركات أستراليا في الأدوار الإقصائية خلال مونديال 2006، عندما خسر أمام إيطاليا بهدف دون رد في دور الـ16، قبل أن يتكرر السيناريو في نسخة 2022 بالخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 2-1، علمًا بأن المنتخبين اللذين أقصيا أستراليا توجا لاحقًا بلقب البطولة في تلك النسختين.

وتعزز هذه الأرقام آمال المنتخب المصري في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة الليلة، في ظل رغبة الجهاز الفني في مواصلة المشوار في البطولة والعبور إلى دور الـ16.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية على ملعب "دالاس ستاديوم"، وسط متابعة جماهيرية كبيرة.