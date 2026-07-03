قرر المستشار أحمد عمار، وكيل النائب العام بمركز كوم حمادة، برئاسة المستشار هاشم إبراهيم، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس شابين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية؛ لاتهامهما بقتل شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، بسبب خلافات على قطعة أرض بقرية التحرير التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بوصول «أشرف. ج»، 23 عامًا، إلى المستشفى العام مصابًا بعدة طعنات نافذة ومتفرقة بالجسم، وتوفي عقب دخوله المستشفى.

وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور، وجه اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد محمد النحراوي، رئيس فرع البحث الجنائي بمركز بدر، والمقدم كريم الخولي، رئيس مباحث مركز شرطة بدر؛ لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها.

وبالانتقال والفحص، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين من نفس محل إقامة المجني عليه، وذلك بسبب خلافات الجيرة على قطعة أرض مجاورة للطرفين.

وكشفت التحريات أن المتهمين استغلا وجود المجني عليه داخل أحد المقاهي، واعتديا عليه بالضرب، ثم سددا له عدة طعنات نافذة ومتفرقة بالجسم، ما أدى إلى وفاته، قبل أن يفرا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، برئاسة المستشار محمود فتح الله عطية، رئيس النيابة بمركز كوم حمادة، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بدر من ضبط المتهمين.