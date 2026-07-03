شهدت إيران، الجمعة، مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، الذي قُتل في قصف أمريكي إسرائيلي قبل قرابة 4 أشهر.

ووُضع جثمان علي خامنئي داخل قاعة واسعة في العاصمة طهران، حيث توافد رجال دين ومسؤولون وشخصيات أجنبية لإلقاء نظرة الوداع عليه، فيما كان من اللافت غياب المرشد الحالي مجتبى خامنئي عن المراسم.

ويسود ترقب بشأن احتمال مشاركة نجله مجتبى في مراسم التشييع خلال الأيام المقبلة، علمًا بأنه اكتفى، منذ انتخابه خلفًا لوالده، بإصدار بيانات مكتوبة دون الظهور علنًا، بحسب شبكة «سكاي نيوز عربية» الإخبارية.

وتنظم إيران، على مدى أسبوع، مراسم جنائزية لخامنئي، الذي أنهت أول غارة جوية خلال الحرب حكمه الذي استمر 37 عامًا.

وتشهد شوارع طهران انتشارًا أمنيًا مكثفًا، حيث تصطف مركبات الجيش والشرطة على جانبي الطرق الرئيسية، فيما تتولى الشرطة وأفراد من قوة الباسيج شبه العسكرية تسيير دوريات على دراجات نارية.

وحذرت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل من شن أي هجمات خلال مراسم التشييع والجنازة.

ومن المقرر وصول جثمان خامنئي إلى قم والنجف وكربلاء، في إيران والعراق، قبل دفنه يوم الخميس في مشهد، مسقط رأس خامنئي، التي تضم أبرز مزار شيعي في البلاد.

وبدأت المراسم في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، بوضع نعشه أمام حشد من المؤيدين، فيما وُضع، الجمعة، نعشه ونعوش أفراد أسرته الذين قُتلوا معه داخل قاعة الصلاة الكبرى.

وتسعى السلطات إلى حشد السكان للمشاركة في المواكب خلال الأيام المقبلة، من خلال توفير وسائل النقل والطعام والإقامة.

وسيوارى جثمان خامنئي الثرى يوم الخميس، عقب موكب تشييع آخر في مدينة مشهد.