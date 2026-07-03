الذهب يقفز 150 جنيها وعيار 21 يسجل 5900

قفزت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بقيمة 150 جنيها ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 5900 جنيها، مقابل 5750 جنيها في نهاية تعاملات أمس، مدفوع بصعود المعدن الأصفر في البورصات العالمية.

كما ارتفع سعر الجرام عيار 18 ليسجل 5057 جنيها، وزاد سعر الجرام عيار 24 ليسجل 6742 جنيها، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة 1200 جنيها ليصل إلى 47200 جنيها، بدون احتساب ضريبة الدمغة والقيمة المضافة.

وفى الأسواق العالمية، ارتفع الذهب بأكثر من 1%، متجها لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع، وسط تراجع توقعات المستثمرين بشأن سياسة الفدرالي الأميركي بعد صدور بيانات توظيف أميركية جاءت أضعف من التقديرات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 4179.94 دولارًا للأونصة، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 23 يونيو. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.6% إلى 4193.20 دولارًا.

وحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية تبلغ 2.3%، وهي الأولى منذ الأسبوع الذي بدأ في 25 مايو، إذ هدأت بيانات الوظائف غير الزراعية ووظائف القطاع الخاص، التي جاءت أضعف من المتوقع، من المخاوف المرتبطة بالتضخم.

كما يتجه الدولار لتسجيل انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وعادةً ما تؤثر معدلات الفائدة المرتفعة سلبًا في الذهب، الذي لا يدر عائدًا، لأنها تجعل الأصول المدرة للفائدة أكثر جاذبية.

وقال وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن التراجعات الحادة الأخيرة في أسعار الذهب زادت من مخاوف بعض المواطنين، ودفعت البعض إلى التفكير في التخلص من الذهب، بالتزامن مع انتشار شائعات تتحدث عن انهيار الأسعار ووصول جرام الذهب إلى 2000 جنيه، مؤكدًا أن هذه التوقعات لا تستند إلى أسس واقعية.

وأوضح أنه إذا عدنا إلى بداية عام 2022، مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وتغير سعر الصرف، نجد أن سعر جرام الذهب كان يدور حول 800 جنيه، بينما يبلغ حاليًا نحو 5800 جنيه رغم التراجعات الأخيرة، أي أنه حقق نموًا يقترب من 625% خلال نحو 5 سنوات.

وأوضح أن الارتفاعات الكبيرة التي حققها الذهب خلال عام 2025، والتي بلغت نحو 65%، رفعت سقف توقعات المواطنين بصورة كبيرة، وجعلت كثيرين يدخلون عام 2026 وهم يتوقعون استمرار الصعود بنفس الوتيرة، لافتًا إلى أن الذهب حقق بالفعل مكاسب قوية في بداية العام، إلا أنه كان قد حذر في ذلك الوقت من أن تلك الارتفاعات ليست مستدامة وأن الأسعار ستتعرض لتصحيح.

وأكد أن السيناريوهات المطروحة حاليًا تشير إلى أن أسعار الذهب تتجه إلى حالة من الاستقرار النسبي أكثر من اتجاهها إلى تحقيق قفزات أو انهيارات حادة، مستشهدًا بأحدث تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، والذي توقع أن تتحرك أسعار الذهب صعودًا أو هبوطًا في حدود 5% فقط خلال الفترة المقبلة.