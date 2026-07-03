أشاد الفنان محمد مهران بالتوأم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، قال إنه كان يتوقع نجاحهما مع المنتخب الوطني، نظرًا لما يمتلكانه من خبرة وقدرة على التعامل مع اللاعبين المصريين.

وقال "مهران" عبر لقاء من منطقة المشجعين "فان زوون"، على قناة "ON E”، أمس الخميس، إن إعجابه بالتوأم يعود إلى سنوات طويلة، مضيفًا: “وأنا صغير كنت أهلاوي بطابع البيت، لكن لما حسام وإبراهيم راحوا الزمالك بقيت زملكاوي، وبحبهم من زمان أوي”.

وأضاف أن العلاقة التي تجمع حسام وإبراهيم حسن لا تقتصر على الجانب الكروي أو الفني، وإنما تحمل جانبًا إنسانيًا ملهمًا، يتمثل في قوة علاقة الأخوة بينهما، وهو ما ينعكس على طريقة عملهما.

وأكد على أنه عندما تم اختيار حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب، كان لديه شعور بأنه سيحقق نتائج جيدة، قائلًا: “طبعًا كنت حاسس إنه هيقدر يعمل حاجة مع المنتخب أحسن من أي مدير فني أجنبي”.

ورأى أن المدرب المصري يتميز بسهولة التواصل مع اللاعبين، لأنه يدرك طبيعتهم وطريقة تفكيرهم، ويعرف كيف يستخرج أفضل ما لديهم داخل الملعب، وهو ما يمنحه أفضلية في قيادة المنتخب الوطني.