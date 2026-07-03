حسام حسن عن أطوال لاعبي أستراليا: نلعب كرة قدم وليس رجبي

علق حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، على الفوارق الجسمانية وأطوال لاعبي منتخب أستراليا قبل مواجهة المنتخبين في بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، مشددًا على أهمية المباراة والاستعدادا الجيد لها.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره منتخب أستراليا في التاسعة من مساء الجمعة المقبل، على ملعب دالاس، ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة.

وقال حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «تعاملنا مع مدارس كروية مختلفة خلال كأس العالم، مثل بلجيكا وإيران ونيوزيلندا ونلعب أمام كل منتخب بالأسلوب الذي يتناسب مع المباراة».

وأضاف: «كرة القدم ليست بالجسم ونستطيع التعامل مع الكرات العالية أو الالتحامات الجوية، ونلعب بشكل جماعي ومنظم ونريد الاستمرار بنفس المستوى، وقادرين نستمر بنفس التوازن الذي نعمل به من بداية المونديال مع كامل الاحترام للمنافس».

وأكد: «مارادونا لم يكن طويلًا ولا بيليه ولا صلاح، نحن لا نلعب رجبي أو أمريكان فوتبول، ومع ذلك مستعدين للمباراة».

وأوضح: «تابعت منتخب أستراليا في تصفيات آسيا وأعلم أنه منتخب متواجد بشكل مستمر في كأس العالم مثل إيران، ويملك لاعبين مميزن ولديه شكل جماعي وتنوع في الأسلوب».

وتابع: «بالتأكيد درست المنافس وعندهم حلول كثيرة غير الكرات الثابتة أو الطويلة، منتخب أستراليا مميز وبالتأكيد أي منتخب وصل دور الـ32 من كأس العالم فهو منتخب مميز وكل الاحترام والتقدير له».

وواصل: «هناك منتخبات شاركت بشكل مستمر في كأس العالم واكتسبت خبرات من الممارسة، مثل المنتخب المغربي الشقيق الذي يملك لاعبون متمرسون في هذه البطولة وأيضًا منتخب أستراليا الذي يشارك بشكل مستمر ولكن أنا أعوض ذلك بالروح والطموح لدى اللاعبين».

وأردف: «كل مباراة هي بطولة لوحدها ونسعى لإسعاد الجماهير المصرية والعربية والإفريقية ونعد الناس أننا نجتهد في الملعب ونأخذ بالأسباب ولنا هدف واحد وطموح كبير».

وأتم: «المنتخبات الإفريقة أو العربية التي خرجت أقول لها هارد لك، خاصة المنتخبات الإفريقية قدموًا نتائج قوية وكانت قريبة من التأهل لدور الـ16».

وتأهل المنتخب الوطني لدور الـ32 من المونديال، بعدما جاء في المركز الثاني للمجموعة السابعة، برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف فقط خلف المنتخب البلجيكي صاحب الصدارة.