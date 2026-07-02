مجلس النواب يستضيف القمة العاشرة لرؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط برئاسة محمد أبو العينين

يستضيف مجلس النواب، اجتماعات القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية.

ومن المقرر أن تُعقد الاجتماعات على مدار يومين، حيث يشهد يوم السبت المقبل انعقاد قمة الرؤساء، إلى جانب اجتماعات اللجان الخمس للجمعية، واجتماعي المكتب والمكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

فيما يشهد اليوم الثاني، الأحد، انعقاد الجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي تتضمن اعتماد توصيات لجان الجمعية، واعتماد الإعلان الختامي لقمة الرؤساء.

وتناقش الاجتماعات عددًا من الموضوعات التي تجسد أولويات الرئاسة المصرية للجمعية، وفي مقدمتها الدبلوماسية البرلمانية ودعم سبل التوصل إلى السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، وحوكمة الذكاء الاصطناعي من أجل الإنسان والتنمية، وآفاق التكامل الاقتصادي بين ضفتي البحر المتوسط، إلى جانب تعزيز تمكين الشباب والمرأة، وسبل إشراكهم في مواقع صنع القرار ودفع جهود التنمية بالمنطقة الأورومتوسطية.