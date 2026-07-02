مصطفى بكري: 3 يوليو ستظل واحدة من اللحظات التي غيرت مسار التاريخ المصري

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن بعض شعوب المنطقة كانت تطمح لحياة أفضل باتت اليوم لا تحلم سوى بالأمان، مشيرا إلى أن مشاهد المدن المهدمة وملايين اللاجئين ببعض دول الجوار.

وأضاف خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع عبر "صدى البلد" أن هذه المقارنة تجعل المواطن المصري يدرك القيمة الحقيقية للدولة والقرار الشجاع المتخذ في وقته المناسب.

ولفت إلى أن "أخطر ما في السياسة ليس القرار الخاطئ، بل غياب القرار"، مشددا أن التردد في لحظات الخطر يكون "ثمنه الأوطان".

وأكد أن التاريخ يتذكر أصحاب المواقف الذين تحملوا المسئولية وحملوا الأمانة ووضعوا مصلحة مصر فوق كل اعتبار، قائلا إن ذكرى 30 يونيو و3 يوليو ليس مجرد احتفال بالماضي، بل هو استحضار لدرس يثبت أن الأوطان لا يحميها إلا أبناؤها.

وأضاف أن سقوط الدول لا يترتب عليه رابح واحد، مؤكدا أن الاختلاف في الرأي أمر طبيعي، لكن الحفاظ على استقرار الوطن يظل واجبا والزمن كفيل بكشف قيمة اللحظات الفاصلة.

وأشار إلى أن لحظة "30 يونيو 3 يوليو، ستظل واحدة من اللحظات التي غيرت مسار التاريخ المصري"، مؤكدا أن الواقع المحيط بالمنطقة يجيب بوضوح على سؤال "لو عاد الزمن بالوراء هل يختار أحد طريق الفوضى؟".

ودعا إلى عدم نسيان اللحظات الصعبة، قائلا: "لا تنسوا قائدا وطنيا وقف وسط جموع الشعب المصري، وقال جيشكم تحملها وشرطتكم تحملتها، نعرف كل التفاصيل، وندرك أن الإرهاب سيتصاعد، جميعنا عرضة للخطر، لكن بقاء مصر والانحياز لمصر ومصلحة الشعب المصري فوق كل اعتبار".