العراق يدين تفجير دمشق ويؤكد تضامنه الكامل مع سوريا

أدانت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، التفجير الذي استهدف مقهى في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان، إنها "تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين".

وتقدمت "بأحر التعازي وصادق المواساة إلى حكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق، وإلى ذوي الضحايا"، كما تمنت "الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وأكدت الخارجية العراقية، تضامن بلادها "الكامل مع الجمهورية العربية السورية في هذا الظرف الأليم، ورفضها القاطع لكل الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين الآمنين والأماكن العامة، وتشكل انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية والقانون الدولي".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت السلطات السورية، سقوط قتلى وجرحى، إثر تفجير بعبوة ناسفة، وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق.

ويأتي هذا الحادث في وقت تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة جاهدة إلى ضبط الأوضاع الأمنية وبسط الاستقرار في العاصمة ومختلف المحافظات.