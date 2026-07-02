قدمت فرقة هواة المنصورة العرض المسرحي «البر الثاني» على مسرح السامر بالعجوزة، ضمن فعاليات الدورة الثامنة والأربعين من المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، الذي يقام برعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

وشهد العرض حضور لجنة التحكيم التي تضم الدكتور طارق مهران، والدكتور وحيد السعدني، والمخرج أحمد البنهاوي، والناقد جرجس شكري، والفنان محمد يونس، إلى جانب سمر الوزير، مدير عام الإدارة العامة للمسرح، والفنان القدير حمدي الوزير، وعدد من النقاد والمسرحيين.

العرض من تأليف طه زغلول، وإخراج محمد فرج، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأشخاص يعيشون فوق جبل، يجمعهم حلم الوصول إلى «البر الثاني» الذي لم يروه يومًا، ولا يعرفون عنه سوى أساطير متوارثة. وبين مؤيد ومعارض لفكرة بناء جسر يربطهم بذلك البر، تتصاعد الأحداث.

وقال المخرج محمد فرج إن العرض يتناول فكرتين رئيسيتين؛ الأولى تتمثل في زرع الوهم في عقول البشر، وكيف يمكن دفعهم إلى تصديق أفكار تخدم أهدافًا أو مصالح معينة، موضحًا أن الإنسان قد يتمسك أحيانًا بأوهام يُروَّج لها حتى تتحول بالنسبة إليه إلى حقيقة.

وأضاف أن الفكرة الثانية تتناول قضية التهجير وما يرتبط بها من مشاعر الإنسان تجاه أرضه، مؤكدًا أن الإنسان يظل متمسكًا بوطنه مهما كانت قسوة الحياة فيه، حتى في ظل محاولات إقناعه بالرحيل تحت شعارات مختلفة.

وأوضح أنه اعتمد على تكوين بصري يجسد طبيعة المكان الذي تعيش فيه شخصيات العرض، وهي مجموعة تسكن جبلًا في زمان ومكان غير محددين، ورغم قسوة الواقع، فإنها تختار في النهاية البقاء، إيمانًا بأن إصلاح الواقع أفضل من التخلي عنه.

ومن جانبه، أوضح الفنان محمد علي، بطل العرض، أنه يجسد شخصية «آرام»، وهو نحات وبنّاء يتولى نحت صخور الجبل وبناء البيوت التي يعيش فيها السكان.

وأضاف أن «آرام» يرى في الجبل وطنه الحقيقي، لذلك يسعى طوال أحداث العرض إلى إقناع أهله بالتمسك بأرضهم وعدم الانسياق وراء الوعود التي تدعوهم إلى الرحيل.

وأشار الفنان محمد أبو فدان إلى أنه يجسد شخصية «تابون»، أحد أبناء الجبل الذي يعيش حياة هادئة مع أسرته، قبل أن تتغير حياته مع ظهور المهندسة «ليورا»، فيقرر المشاركة في بناء الجسر المؤدي إلى «البر الثاني» أملًا في حياة أفضل.

ومن ناحيتها، أوضحت الفنانة ميار الطرابيلي أنها تؤدي شخصية المهندسة «ليورا»، التي تنجح في إقناع سكان الجبل بأن الحياة خارج موطنهم ستكون أفضل، وتدفعهم إلى بناء الجسر المؤدي إلى «البر الثاني».

وأضافت أن الهدف الحقيقي للشخصية هو تهجير سكان الجبل والاستيلاء على أرضهم، مؤكدة أن العرض يسلط الضوء على استغلال الشعارات البراقة والوعود الزائفة لخداع الشعوب وتحقيق مصالح خاصة.

وقالت الفنانة غادة الطنطاوي إنها تجسد شخصية زوجة تفقد زوجها إثر زلزال يضرب الجبل، لتعيش صدمة مضاعفة بعدما تكتشف أن وفاته جاءت نتيجة مؤامرة مدبرة.

وأوضحت نورين بحر، مصممة الأزياء والمكياج، أن رؤيتها اعتمدت على تصميم أزياء تنتمي إلى حضارة متخيلة لا ترتبط بزمن أو مكان محدد، مع استلهام عناصر من الحضارات القديمة وملابس الشعوب الجبلية.

وأضافت أنها صممت الوشوم التي ظهرت على أجساد الشخصيات بالتعاون مع مصمم الديكور، لتصبح جزءًا من الهوية البصرية للعرض.

وأشار محمد البحيري، مصمم الاستعراضات، إلى أن تصميم المشاهد الحركية جاء بالتعاون مع المخرج منذ المراحل الأولى لكتابة النص، بهدف بناء عالم بصري يعكس طبيعة الحياة فوق الجبل ويجسد طقوس المجتمع المتخيل وعاداته.

وأضاف أنه ركز على تقديم استعراضات تعبر عن الصراع بين التمسك بالأرض والسعي إلى الوصول إلى «البر الثاني».

الندوة النقدية

أعقب العرض ندوة نقدية أدارها الدكتور محمد زعيمة، وشارك فيها الدكتورة هبة الله سامي، والناقد محمد عبدالوارث.

وأكد المشاركون أن العرض يقدم رؤية فكرية عميقة حول مفاهيم الأرض والانتماء والهوية، من خلال التأكيد على أن لكل أرض أصحابها الذين يتمسكون بها ويدافعون عنها مهما واجهوا من تحديات.

وأشاروا إلى أن البناء الدرامي حافظ على تماسكه طوال العرض، مؤكدين أن التكرار ينبغي أن يكون موظفًا دراميًا لإضافة معانٍ جديدة، لا لمجرد إعادة المعلومات، وأن الإيقاع المسرحي يتشكل بالأساس من الصورة البصرية.

ويشارك في بطولة العرض: محمد علي، وميار الطرابيلي، وكريم محمود، وعبدالرحمن عماد، ومحمد عبداللطيف، ومالك محمد، وعبدالله أشرف، وأحمد جمعة، ورنا الطرابيلي، ومنى مختار، ونوران الرفاعي، ومحمد الشرقاوي، وغادة الطنطاوي، ومحمد عبدالخالق، ومحمد أبو فدان، وكريم وليد، ومحمد مصطفى، ومحمد مجدي، وهايدي حسن، وحنان عبدالوهاب، ومحمود الصاوي، وإسراء السيد.

أما فريق العمل فيضم: محمد طلعت (ديكور)، وفارس عصام (تنفيذ الديكور)، وعز حلمي (تصميم الإضاءة)، ونورين بحر (الماكياج والملابس)، ومحمد البحيري (الاستعراضات)، ومحمد فوزي (الأشعار)، وزياد هجرس (الموسيقى والألحان)، وفارس محمد (تأليف الموسيقى)، وهند أبو رية (مساعد المخرج)، وأحمد طلعت ونور الدين زكي (مخرجان منفذان).

ويقام المهرجان بتنظيم الإدارة المركزية للشئون الفنية والإدارة العامة للمسرح، وتقدم عروضه مجانًا للجمهور حتى 6 يوليو الجاري، بمشاركة فرق من مختلف المحافظات، على أن يقام حفل الختام يوم 7 يوليو على مسرح السامر.

كما يشهد المهرجان ندوات نقدية عقب كل عرض بمشاركة نخبة من النقاد والمتخصصين، إلى جانب إصدار نشرة يومية.

وتتواصل فعاليات المهرجان، اليوم الخميس، بعرضين مسرحيين؛ الأول بعنوان «مش على بابا»، وتقدمه فرقة قصر ثقافة دمنهور في السادسة مساءً على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، وهو من تأليف سامح عثمان وإخراج أحمد القسطاوي.

أما العرض الثاني فهو «الآن يغنون ثانية»، للكاتب السويسري ماكس فريش، إعدادًا وإخراجًا لعمرو الزغبي، وتقدمه فرقة دمياط الجديدة في الثامنة مساءً على مسرح السامر بالعجوزة.