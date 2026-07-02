مدير الإسعاف والطوارئ بالصحة السورية: 4 قتلى و11 مصابا في انفجار دمشق

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أفاد مدير الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة السورية الدكتور أحمد البكور، بنقل 14 حالة من مكان الانفجار الذي وقع في شارع النصر بدمشق إلى مستشفى المجتهد.

وبحسب ما نشرته شبكة «شام» الإخبارية، أوضح البكور، أن الحالات التي نُقلت إلى المستشفى تضم 4 وفيات، و10 إصابات متفاوتة الخطورة جراء الحادثة.

وأشار مدير الإسعاف والطوارئ إلى وجود إصابة إضافية أخرى تم نقلها إلى مستشفى الهلال الأحمر السوري، لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وأفادت وسائل إعلام سورية، بسماع دوي انفجار قوي، مساء اليوم الخميس، بمحيط القصر العدلي وسط العاصمة دمشق.

وأشار موقع «تلفزيون سوريا» إلى أن الانفجار وقع في شارع النصر قرب القصر العدلي بدمشق، قائلًا إن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع إصابات.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق إصابة عدد من الأشخاص جراء الانفجار الذي وقع داخل أحد المقاهي.

ولا يزال سبب الانفجار غير معلوم. ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيانات حتى اللحظة بشأن الحادث.