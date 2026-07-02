تبون: عصر المساس بصوت الشعب ونزاهة الانتخابات في الجزائر انتهى

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أن عهد "الكوطة (الحصص)" و"المساس بصوت الشعب ونزاهة الانتخابات" في بلاده انتهى.

وقال تبون، للصحفيين عقب تصويته في الانتخابات التشريعية بأحد المدارس في الجزائر العاصمة اليوم، إن "البرلمان القادم سيكون خاليا من الشبهات والانتخابات الحالية هي أسهل من سابقتها. وصلنا لمرحلة تتجلى فيها بوضوح مصداقية المؤسسات".

وأضاف: "انتهينا من عهد التزوير.. ودخلنا في المبادرات الدستورية. لم نسمع من أي مترشح أو حزب سياسي يشتكي من التزوير وسرقة الأصوات"، لافتا إلى أن "القانون يطبق بصفة تجعل أي شخص يعيد التفكير جيدا قبل خرقه".

ونوّه تبون إلى أن الانتخابات التشريعية تجري في ظروف جيدة تبعث على التفاؤل، مشددا على أن "الجزائر لا خوف عليها بعد الآن، واقتصاديا نحن في الطريق الصحيح".

كانت مراكز الاقتراع بمختلف مناطق الجزائر افتتحت صباح اليوم لتمكين أزيد من 24 مليون ناخب من اختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني لعهدة نيابية جديدة.

كان أفراد الجالية الجزائرية في الخارج شرعوا في التصويت يوم السبت الماضي، فيما انطلقت عملية التصويت عبر المكاتب المتنقلة المخصصة للمناطق النائية وفضاءات البدو الرحل يوم الاثنين الماضي.

وأظهرت صور التلفزيون الرسمي إقبالا متفاوتا للناخبين على مختلف مراكز التصويت في الدقائق الأولى من انطلاق العملية الانتخابية.

ويبقى الرهان الأكبر في هذا الاستحقاق الانتخابي هو نسبة المشاركة في ظل حملة انتخابية باهتة جدا، حيث غابت التجمعات الشعبية الكبيرة، مما أجبر الكثير من المترشحين على اتباع التواصل المباشر والجواري واستخدام وسائط التواصل الاجتماعي في محاولة لاستمالة الناخبين.

ويتخوف بعض الملاحظين من تسجيل نسبة عزوف كبيرة عن التصويت، بسبب التجاوب المحتشم جدا مع خطابات الحملة الانتخابية لمختلف المترشحين، فضلا عن التوقيت الذي اُعتبر غير مشجع كونه تزامن مع العطلة الصيفية.

وتتنافس 846 قائمة انتخابية تضم 9886 مترشحا، منها 660 قائمة تحت رعاية 32 حزبا سياسيا وقائمتين واحدة تحت رعاية أكثر من حزب سياسي (تحالف) و131 قائمة حرة، للظفر بـ407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني ( مجلس النواب) لعهدة برلمانية تدوم خمس سنوات.

وبلغت نسبة المشاركة بعد ساعتين من انطلاق العملية الانتخابية 05ر3 % داخل الجزائر، و48ر8 % بالخارج، بحسب ما أعلنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان.