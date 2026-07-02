منتخب مصر للشباب يهزم البحرين في البطولة العربية لكرة السلة

حقق منتخب مصر للشباب تحت 18 عامًا لكرة السلة فوزًا كبيرًا على نظيره البحريني بنتيجة 88-60، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات البطولة العربية المقامة حاليًا في تونس، والتي تستمر حتى 4 يوليو الجاري.

وقدم المنتخب المصري أداءً قويًا على مدار فترات اللقاء، لينجح في حسم المواجهة بفارق كبير، ويواصل مشواره في البطولة العربية.

وتشهد البطولة مشاركة ستة منتخبات هي: مصر، تونس، البحرين، الجزائر، المغرب، وليبيا.

ويترأس بعثة منتخب مصر في تونس أيمن علي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وتضم قائمة المنتخب: رامي مجدي، أحمد عرابي، زياد سعيد، يوسف مروان، أسعد قيدار، بيجاد مصطفى، عمر إيهاب، محمد غندور، آدم تامر، أحمد أسامة، سيف حماد، وحسين يوسف.

ويقود الجهاز الفني والإداري للمنتخب رفيق يوسف مديرًا فنيًا، ويعاونه إسلام الكيلاني مدربًا عامًا، وسيف صابر مدربًا، وإيهاب صلاح مدربًا للأحمال، بينما يضم الجهاز الطبي الدكتور محمد الفلاح والدكتور مصطفى موسى، إلى جانب محمد مسعد مسؤولًا عن الاستشفاء، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا، وإسلام الشبكاتي إداريًا، ومحمد فتحي معايشة.