تركيا: على إسرائيل وقف اعتداءاتها بالمنطقة فورا

شددت وزارة الدفاع التركية، الخميس، على ضرورة أن توقف إسرائيل "فورًا" اعتداءاتها الساعية إلى تصعيد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك وفق مصادر بوزارة الدفاع، ردًا على أسئلة الصحفيين، عقب إحاطة إعلامية قدمها المتحدث زكي آق تورك في العاصمة التركية أنقرة.

ولفتت المصادر إلى أن الاعتداءات التي تُنفذ ضد سوريا تضر بوحدة أراضيها واستقرارها وأمنها، مؤكدة أن على إسرائيل أن توقف فورًا اعتداءاتها الرامية إلى تصعيد التوتر في المنطقة.

وأضافت: "من جهة أخرى، ندعو قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك على الحدود بين إسرائيل وسوريا (أوندوف)، التي مُددت ولايتها لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 29 يونيو 2026، إلى الاضطلاع بمهامها واتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك قواعد القانون الدولي".

وتشهد سوريا منذ أشهر تصعيدًا في الاعتداءات الإسرائيلية، يشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات، إلى جانب إقامة حواجز عسكرية.

ويأتي ذلك عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، وإعلان إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974 واحتلالها المنطقة السورية العازلة.