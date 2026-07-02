الداخلية السورية تعلن فرض طوق أمني حول موقع انفجار دمشق

قالت وزارة الداخلية السورية إن وحداتها باشرت إجراءاتها الميدانية إثر انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في منطقة الحجاز بالعاصمة دمشق، والذي أسفر كحصيلة أولية عن ارتقاء أربعة شهداء، وعدد من المصابين.

وأضافت في بيان، أن دوريات قوى الأمن الداخلي وفرق الإسعاف توجهت إلى مسرح الحادثة فور ورود البلاغ، للعمل على إخلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة، وبادرت إلى فرض طوق أمني لضمان سلامة المواطنين وتأمين محيط الموقع بالكامل.

من جانبها، ذكرت قناة «الإخبارية السورية» الحكومية، بأن الانفجار الذي وقع في المقهى قرب القصر العدلي بدمشق ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة بالموقع.

ونقلت القناة عن وزارة الصحة السورية قولها، إن حصيلة الضحايا جراء الانفجار ارتفعت إلى 5 وفيات و16 إصابة.

وأفادت وسائل إعلام سورية، بسماع دوي انفجار قوي، مساء اليوم الخميس، بمحيط القصر العدلي وسط العاصمة دمشق.

وأشار موقع «تلفزيون سوريا» إلى أن الانفجار وقع في شارع النصر قرب القصر العدلي بدمشق، قائلًا إن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع إصابات.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق إصابة عدد من الأشخاص جراء الانفجار الذي وقع داخل أحد المقاهي.

ومنذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد، في ديسمبر 2024، تشهد دمشق بين الحين والآخر حوادث أمنية محدودة.

وأفادت السلطات عن مقتل جندي في 19 مايو، جراء انفجار سيارة مفخخة في دمشق قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع، التي أعلنت حينها أن الانفجار تزامن مع عمل إحدى مجموعات الجيش على تفكيك عبوة ناسفة.

وفي يونيو 2025، أدّى تفجير انتحاري داخل كنيسة في حيّ الدويلعة في دمشق إلى مقتل 25 شخصا، نُسب إلى تنظيم داعش.