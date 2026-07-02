تعليم شمال سيناء: اتخاذ الإجراءات القانونية بحق طالبتين مزقتا ورقتي إجابتهما

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، رصد واقعة مخالفة داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، اليوم الخميس، بعدما أقدمت طالبتان على تمزيق ورقتي الإجابة الخاصتين بهما (البابل شيت)، عقب انتهاء الوقت المخصص للامتحان.

وأكدت المديرية، في بيان، أنه جرى على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية واللائحية المقررة حيال الواقعة، وفقًا للوائح المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة.

وشددت على استمرار المتابعة الدقيقة داخل جميع اللجان، لضمان الانضباط وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وحسن سير الامتحانات.

وناشدت مديرية التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور، ضرورة الالتزام الكامل بضوابط وتعليمات الامتحانات، حفاظًا على مصلحة الطلاب، وضمان انتظام العملية الامتحانية وسيرها بشكل منظم وآمن.