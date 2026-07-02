المهرجان القومي يقدم القراءة المسرحية فريق الكابتن يحيى الناشد بقاعة ثروت عكاشة

يواصل المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، مشروعه لدعم النصوص المسرحية الفائزة بمسابقة التأليف المسرحي، من خلال تقديم عرض القراءة المسرحية «فريق الكابتن يحيى الناشد.. الله يرحمه»، في الثامنة مساء السبت المقبل، بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي.

ويعد النص، من تأليف الكاتب أحمد سمير متولي، الفائز بجائزة التأليف المسرحي في الدورة السادسة عشرة للمهرجان، بينما يتولى إخراج القراءة المسرحية الدكتور أيمن عبد الرحمن.

وتأتي هذه التجربة في إطار حرص المهرجان على منح النصوص الفائزة فرصة جديدة للتواصل مع الجمهور، عبر مشروع القراءات المسرحية الذي يهدف إلى تقديم النصوص في صيغة فنية تعتمد على قوة الأداء والكلمة، بما يفتح المجال أمام مناقشتها واكتشاف قيمتها الدرامية، تمهيدًا لانتقالها إلى مرحلة الإنتاج المسرحي الكامل.

وأكد الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن مشروع القراءات المسرحية أصبح أحد المسارات المهمة التي يتبناها المهرجان لدعم المؤلف المسرحي المصري.

وأشار إلى أن التجارب السابقة حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا، وأسهمت في إعادة الاهتمام بالنص المسرحي بوصفه حجر الأساس في العملية الإبداعية.