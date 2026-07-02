فنزويلا: انقاذ فرد أمن من تحت ركام متجر منهار بعد ثمانية أيام من الزلزالين

نجحت فرق الإنقاذ في انتشال حارس أمن يبلغ من العمر 43 عاما حيا من تحت أنقاض قبو منهار، في وقت مبكر صباح اليوم الخميس، منهين بذلك عملية إنقاذ مضنية استمرت أياما، وتحولت إلى رمز للأمل بعد الدمار الذي خلفه الزلزالان اللذان هزا فنزويلا قبل ثمانية أيام.

ونجحت فرق الإنقاذ في انتشال هيرنان ألبرتو جيل فلوريس سالما، بعدما ظل عالقا تحت أنقاض الطابق السفلي لمركز "جاليرياس بلايا جراندي" التجاري في بلدة لا جوايرا الساحلية منذ 24 يونيو.

وتمكنت فرق الإنقاذ من التواصل معه في البداية يوم السبت.

وكان جيل فلوريس، الذي يعمل حارس أمن في الوردية الليلية بالمركز التجاري، داخل غرفة الحراسة الصغيرة التابعة له عندما وقع الزلزال العنيف الأول.