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استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في لبنان، الخميس، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن البطريرك الماروني استقبل الشيباني في بلدة بكركي بقضاء كسروان وسط لبنان، دون تفاصيل على الفور بشأن ما جرى خلال اللقاء.

ووصل الشيباني إلى بيروت في وقت سابق الخميس، في زيارة غير معلنة المدة، يلتقي خلالها عددًا من المسئولين اللبنانيين.

وتأتي الزيارة في إطار مساعٍ مشتركة لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، عقب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا أواخر العام 2024.

ويأمل الجانبان أن تسهم اللقاءات في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، وتطوير التنسيق الثنائي على أساس احترام سيادة البلدين والمصالح المشتركة، بما يدعم الاستقرار في المنطقة.