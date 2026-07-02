حسم سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، موقفه من الاعتزال الدولي، بعدما قرر مواصلة مشواره مع "الأخضر" رغم الخروج المبكر من بطولة كأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الدوسري رفض فكرة الاعتزال الدولي في الوقت الحالي، مفضلًا الاستمرار مع المنتخب خلال المرحلة المقبلة، التي تشهد مشاركة السعودية في بطولتي خليجي 27 وكأس آسيا 2027، التي تستضيفها المملكة.

وأضافت الصحيفة أن قائد الهلال لا يعتزم إنهاء مسيرته الدولية، رغم وداع المنتخب السعودي منافسات كأس العالم من دور المجموعات.

وخلال مشاركته في مونديال 2026، لم ينجح الدوسري في هز الشباك، إذ خاض مباراة أوروجواي كاملة، كما شارك أمام إسبانيا والرأس الأخضر، وقدم مستويات جيدة على الرغم من خروج المنتخب من الدور الأول.

وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي الهلال منحت سالم الدوسري وبقية اللاعبين الدوليين راحة لمدة 18 يومًا عقب انتهاء مشاركتهم مع المنتخب، على أن يلتحقوا بعد ذلك بالمعسكر الإعدادي للفريق في النمسا، والمقرر انطلاقه منتصف الشهر الجاري.

ووصل سالم الدوسري إلى المباراة الدولية رقم 111 بقميص المنتخب السعودي، ويحتل المركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين لـ"الأخضر"، بعدما سجل 26 هدفًا بقميص المنتخب.