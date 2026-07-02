النائب شعبان رأفت: بيان 3 يوليو انحياز لإرادة ملايين المصريين ونقطة تحول في تاريخ الدولة

أكد النائب شعبان رأفت عبداللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو تعيد إلى الأذهان واحدة من أبرز اللحظات الفارقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، وهي صدور بيان القوات المسلحة في الثالث من يوليو عام 2013، الذي جاء استجابة مباشرة لإرادة شعبية غير مسبوقة عبر عنها ملايين المصريين في مختلف الميادين والشوارع، مطالبين بالحفاظ على الدولة ومؤسساتها الوطنية.

وقال عضو مجلس الشيوخ، في بيان اليوم الخميس، إن بيان الثالث من يوليو لم يكن مجرد إعلان سياسي أو إجراء استثنائي ارتبط بظرف معين، وإنما مثّل ترجمة حقيقية لحالة وطنية شاملة عبّرت عنها الجماهير المصرية في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن القوات المسلحة قدمت نموذجًا وطنيًا واضحًا، حين أكدت في نص البيان أنها لم تتحرك سعيًا إلى السلطة أو الحكم، وإنما استجابة لنداء الشعب الذي طالب بالحماية والحفاظ على الدولة المصرية من الانقسام والتفكك.

وأضاف أن البيان حمل رسائل بالغة الأهمية، عكست حجم المسئولية الوطنية التي تحركت بها الدولة خلال تلك المرحلة الدقيقة، لا سيما تأكيده أن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تغض الطرف عن نداء جماهير الشعب، وهو ما يعكس إدراكًا لحجم التحديات التي كانت تواجه البلاد آنذاك.

وتابع أن البيان أكد أيضًا مبدأ عدم الإقصاء، والدعوة إلى بناء مجتمع قوي ومتماسك يضم جميع أبنائه، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والمجتمعي.

وأشار عبداللطيف إلى أن السنوات التي أعقبت ثورة 30 يونيو أثبتت أن هذا القرار شكّل نقطة تحول حقيقية في تاريخ الدولة المصرية، إذ انتقلت مصر من مرحلة الاضطراب والتوتر إلى مرحلة بناء الدولة، وتعزيز الاستقرار، وتنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى.

وأكد أن الشعب المصري أثبت في تلك اللحظة وعيًا وطنيًا كبيرًا وقدرة على حماية دولته ومؤسساتها، مشددًا على أن بيان الثالث من يوليو سيظل شاهدًا على انحياز الدولة لإرادة شعبها.