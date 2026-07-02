كم تقاضى ترامب نظير الفيلم التسجيلي ميلانيا؟

كشف تقرير الإفصاح المالي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعام 2025، عن المبلغ المالي الذي تقاضاه نظير ظهوره في فيلم ميلانيا، وهو فيلم وثائقي من إنتاج أمازون إم جي إم ستوديوز، يتناول السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب.

وأفادت التقارير بأن شركة أمازون إم جي إم ستوديوز دفعت ما مجموعه 40 مليون دولار للاستحواذ على فيلم "ميلانيا"، وأنفقَت 35 مليون دولار على تسويقه، وحقق الفيلم الوثائقي حوالي 16.6 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، ثم طرحته أمازون لاحقًا على منصة برايم فيديو، بحسب مجلة فاريتي.

وحصل ترامب على 10 ملايين دولار مقابل ظهوره في الفيلم، كما أدرج بيان الإفصاح المالي له مبلغ 521,161 دولارًا أمريكيًا كدفعة موافقة على مذكرات السيدة الأولى "ميلانيا" من دار نشر سكاي هورس.

وأظهر بيان الإفصاح المالي الإلزامي لترامب، الذي نُشر يوم 1 يوليو، أن ترامب قد أبلغ عن إيرادات إجمالية لا تقل عن 2.2 مليار دولار لعام 2025، أي أكثر من ضعف الحد الأدنى البالغ 622 مليون دولار في العام السابق.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن ترامب حقق العام الماضي ما يقارب 1.4 مليار دولار من أعمال عائلته في مجال العملات المشفرة، من بينها شركة وورلد ليبرتي فاينانشال.

يمتلك ترامب أيضا محفظة متنوعة من الأسهم والسندات، تشمل أسهما في شركات إعلامية مثل ديزني، ونتفليكس، ووارنر بروس، وديسكفري، وباراماونت، وسكاي دانس، وفوكس، بالإضافة إلى شركات تقنية مثل آبل، وإنفيديا، ومايكروسوفت، وأمازون، وميتا، وأوراكل.

وتبلغ قيمة أسهم ترامب في مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، الشركة الأم لـ Truth Social، حوالي 900 مليون دولار، بعد أن انخفض سعر سهم الشركة بأكثر من 40% هذا العام.

واتهم الديمقراطيون شركة أمازون بمحاولة استمالة إدارة ترامب من خلال الاستحواذ على فيلم ميلانيا وتوزيعه، حيث وصفت إليزابيث وارين (ديمقراطية من ماساتشوستس) سعر الاستحواذ الذي دفعته الشركة، والبالغ 40 مليون دولار، بأنه "رشوة علنية".

في المقابل، صرّح جيف بيزوس، مؤسس أمازون، بأنه "من غير الصحيح" القول بأن صفقة أمازون لفيلم "ميلانيا" كانت "وسيلة لشراء النفوذ" لدى ترامب، مضيفا أن الاستحواذ على الفيلم "يبدو أنه كان قرارًا تجاريًا صائبًا"، وفقا لمجلة فرايتي.

وفي بيان لها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، للرد على الهجوم: "لم يسبق للرئيس ولا لعائلته أن انخرطوا - ولن ينخرطوا أبدا - في تضارب المصالح".