الورشة الثالثة للعلاقات الخارجية بالأعلى للشئون الإسلامية تبحث آليات التواصل الدولي

عقدت الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الورشة الثالثة للعلاقات الخارجية؛ وذلك في إطار مواصلة المجلس جهوده لتعزيز التعاون الدولي وترسيخ قيم الصداقة بين الشعوب ونشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير.

وشهدت الورشة حضور الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى جانب عدد من قيادات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، يتقدمهم الدكتور جلال غانم، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أيمن أبو الفتوح، مدير عام المراكز الخارجية، والدكتور محمد أمين سلطان، مدير عام العلاقات الإسلامية بالمجلس، وعدد من موظفي الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية.

وخلال الورشة، تناول الدكتور أسامة رسلان أهمية الخطاب المؤسسي في دعم العلاقات الخارجية، ودور التواصل الإعلامي الفعال في إبراز رسالة وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتعزيز صورة مصر الحضارية، بما يسهم في توثيق التعاون مع المؤسسات الدينية والثقافية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما ناقشت الورشة آليات تطوير التواصل الدولي، وبناء الشراكات العلمية والثقافية، وسبل تعزيز التعاون مع العلماء والمفكرين والمؤسسات الدينية في مختلف الدول، بما يسهم في مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة وترسيخ قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب.

وأكد المشاركون أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دعم العلاقات الدولية والإقليمية والإفريقية، من خلال برامجه العلمية وأنشطته الفكرية ومبادراته الهادفة إلى تعزيز التواصل الحضاري ونشر قيم الوسطية والاعتدال والسلام.

واستعرضت الورشة جانبا من الأنشطة، والملتقيات الفكرية، والمؤتمرات الدولية التي ينظمها المجلس بصورة دورية، ودورها في تعزيز مكانة مصر مركزا عالميا للفكر الوسطي المستنير.

وفي ختام أعمالها، أكد المشاركون أهمية استمرار هذه الورش المتخصصة؛ لتطوير آليات العمل في مجال العلاقات الخارجية، وتعزيز التواصل المؤسسي والإعلامي، ودعم التعاون الدولي بما يخدم رسالة السلام والتعايش الإنساني.