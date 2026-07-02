السعودية واليابان تبحثان الجهود المبذولة بشأن الأوضاع في المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفيا اليوم الخميس، مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي الجهود المبذولة بشأن الأوضاع في المنطقة.

وذكرت الخارجية السعودية في بيان لها على موقعها الرسمي اليوم الخميس، أن بن فرحان استعرض حلال الاتصال: "العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها."

وتأتي هذه المباحثات في إطار المشاورات الدبلوماسية التي تجريها السعودية مع عدد من الشركاء الدوليين في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى دعم الحوار وتعزيز الاستقرار الإقليمي.