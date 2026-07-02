تركيا وعُمان توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في الإسكان والتخطيط الحضري

أعلنت وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركية، الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وسلطنة عُمان في مجالي الإسكان والتخطيط الحضري.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان خلفان الشعيلي، التقى مع الوفد المرافق له نظيره التركي مراد قوروم، في العاصمة أنقرة.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل التعاون بين البلدين في مجال التخطيط العمراني، كما تم تقديم إحاطة بشأن مسار استضافة تركيا مؤتمر الأطراف الـ31 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31) في نوفمبر المقبل، بحسب البيان.

وفي ختام الاجتماع، وقَّع الطرفان "مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالي الإسكان والتخطيط الحضري".

وأكد الوزير الشعيلي، أن سلطنة عُمان تولي أهمية كبيرة للتعاون مع تركيا.

وأعرب عن ثقته بأن تركيا ستسجل قصة نجاح كبيرة خلال فترة رئاستها لمؤتمر (كوب 31).

وأشار الشعيلي، إلى أنه تأثر كثيرا بما شاهده من أعمال إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الزلزال بتركيا.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على تطوير فرص التعاون في مجالات التخطيط الحضري المستدام، والبنية التحتية، والتمويل، وسياسات الإسكان، والمدن الذكية، والمدن القادرة على الصمود.

من جانبه، ذكر الوزير مراد قوروم، على منصة "إن سوسيال" التركية، أنه أجرى مع نظيره العُماني اجتماعا مثمرا تناول موضوعات التخطيط الحضري، والإسكان، والمدن القادرة على الصمود.

وأكد قوروم، أن التعاون مع عمان سيقدم إسهامات مهمة في تنفيذ مشاريع ملموسة وفي دعم رؤيتنا للتنمية الحضرية المستدامة.