نقابة الصحفيين الفلسطينيين: نرفض التشكيك بصفة الشهداء الصحفيين

أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين "ما يتم تداوله من مزاعم وادعاءات وحملة ممنهجة صادرة عن جهات إسرائيلية" تسعى إلى التشكيك في الصفة المهنية للصحفيين الفلسطينيين الشهداء الذين ارتقوا خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، في محاولة للتنصل من المسئولية القانونية والأخلاقية المترتبة على استهدافهم.

وأكدت النقابة، أن دماءهم ستبقى شاهدة على جرائم استهداف الحقيقة، وأن محاولات التشويه والتشكيك لن تنال من مكانتهم المهنية ولا من رسالتهم الإنسانية والوطنية.

وأشارت النقابة- في بيان، اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)- إلى أن هذه الادعاءات الباطلة تمثل امتدادا لحملة ممنهجة تستهدف الحقيقة وتشويه صورة الصحفيين الفلسطينيين والنيل من مكانتهم المهنية والوطنية، وشددت على أن الصحفيين والإعلاميين الذين استشهدوا خلال العدوان كانوا يمارسون عملا صحفيا وإعلاميا معروفا وموثقا، وينتمون إلى مؤسسات إعلامية محلية وعربية ودولية، أو يعملون بصورة مستقلة في المجال الصحفي.

وأكدت النقابة، أن القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ذات الصلة تكفل الحماية للصحفيين أثناء النزاعات المسلحة باعتبارهم مدنيين.

كما أكدت النقابة أنها المرجعية المهنية والنقابية الفلسطينية الوحيدة المخولة بتعريف الصفة الصحفية للعاملين في الحقل الإعلامي الفلسطيني، وتوثيق الانتهاكات الواقعة بحقهم.

وحذر بيان نقابة الصحفيين الفلسطينيين من خطورة تبني تصنيفات تستهدف التشكيك في الصحفيين الفلسطينيين، لما يشكله ذلك من مساهمة غير مباشرة في توفير الغطاء لتشويه سجل الضحايا الذين دفعوا حياتهم، ثمنا لتمسكهم برسالتهم المهنية وحق العالم في معرفة الحقيقة.

ودعت النقابة جميع الاتحادات والنقابات الصحفية العربية والدولية، والمؤسسات الحقوقية المعنية بحرية الإعلام، إلى رفض هذه الادعاءات المضللة، والعمل على محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين، ومواصلة الضغط من أجل توفير الحماية الدولية للعاملين في وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية.

وشددت على أن شروط العضوية فيها تنص على أن الصحفي هو من يعمل بمهنة الصحافة فقط، وأن عضويتها تقتصر على الصحفيين المهنيين دون غيرهم، مطالبة الجميع، دون استثناء، بعدم زج اسم أي صحفي بأي مسميات أخرى غير الصحافة.