مصدر بالمنتخب يوضح سبب مشادة إبراهيم حسن مع أحد المنظمين في فندق الإقامة

أوضح المنتخب الوطني المصري تفاصيل وأسباب المشادة التي وقعت بين إبراهيم حسن، وأحد أعضاء فندق إقامة بعثة المنتخب الوطني في دالاس.

ووصلت بعثة المنتخب إلى مدينة دالاس في الساعات الأولى من صباح الخميس بتوقيت القاهرة، بعد رحلة استغرقت 3 ساعات ونصف الساعة، استعدادا لمواجهة أستراليا، ضمن منافسات كأس العالم 2026 والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وكشف مصدر في المنتخب الوطني أن سبب المشادة يرجع إلى سوء تعامل المنظمين مع الجماهير المصرية الراغبة في التقاط صورا تذكارية.

وشدد المصدر على أن الموقف كان بسيطا ولحظيا، ولا يوجد أي شيء يؤثر على تركيز منتخب مصر في كأس العالم.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره منتخب أستراليا في التاسعة من مساء الجمعة المقبل، على ملعب دالاس، ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة.

وتأهل المنتخب الوطني لدور الـ32 من المونديال، بعدما جاء في المركز الثاني للمجموعة السابعة، برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف فقط خلف المنتخب البلجيكي صاحب الصدارة.