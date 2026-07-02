مندوب إيران بمجلس الأمن: سنضمن المرور الآمن للسفن في مضيق هرمز دون رسوم لمدة شهرين

قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن طهران تلتزم التزاما كاملا بتنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، بما يشمل الأحكام المتعلقة بمضيق هرمز، شريطة وفاء الولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها بشكل ومخلص.

وأضاف في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، أن الاتفاقية تنص على قيام جمهورية إيران الإسلامية بتنفيذ الترتيبات، مستخدمة أفضل الجهود لضمان المرور الآمن للسفن التجارية دون فرض أي رسوم، وذلك لمدة 60 يوما، مع استئناف عبور السفن التجارية فورا، والأخذ في الحسبان ضرورة إزالة أية عراقل عسكرية أو فنية.

ولفت إلى أن عملية إزالة الألغام من قبل إيران ستكتمل خلال فترة 30 يوما، مشددا أن بلاده ترفض رفضا قاطعا الادعاءات التي طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية مجددا أمام مجلس الأمن.

وأشار إلى أن الوقت الذي شهد تيسير المحادثات الفنية بوساطة من باكستان وقطر، والتركيز على تنفيذ مذكرة تفاهم "إسلام آباد"، كان يقتضي من مجلس الأمن الامتناع عن عقد اجتماعات تنطوي على مخاطر تقويض الجهود الجارية.

وأضاف أن ممثل الولايات المتحدة لجأ مرة أخرى إلى استخدام "الأكاذيب والمعلومات المضللة" ضد إيران، مشددا أن الحقائق واضحة للجميع.

وذكر أن الولايات المتحدة، بالتنسيق مع النظام الإسرائيلي، شنت "حربين عدوانيتين" ضد إيران، في خضم المفاوضات الدبلوماسية، وفي انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

وغادر المفاوضون الإيرانيون قطر، الخميس، بعدما قررت الجمهورية الإسلامية تعليق المسار الدبلوماسي مؤقتا استعدادا لتشييع المرشد الأعلى الراحل، آية الله علي خامنئي، الذي قُتل أواخر فبراير في ضربات الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال مسئولون إيرانيون إنهم توجهوا إلى هناك لبحث الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في إطار الاتفاق، بينما أفاد موقع "أكسيوس" بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، حاول إقناع إيران بالتراجع عن فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز.