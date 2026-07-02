حذر خبير في الأداء الرياضي منتخب إنجلترا من الأفضلية البدنية لمنتخب المكسيك، قبل مواجهة المنتخبين المرتقبة في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمركيا وكندا والمكسيك.

وتلتقي إنجلترا مع المكسيك فجر الإثنين المقبل، على ملعب أزتيكا في المكسيك ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

ويرتفع ملعب أزتيكا 2240 متراً فوق سطح البحر، وهو ما قد يشكل تحدياً كبيراً للاعبي المنتخب الإنجليزي، على المستوى البدني والتنفس، مع نقص الأكسجين.

وقال جيمس باربر، خبير الأداء وكبير الاختصاصيين في مركز «ألتيتيود»: «تاريخ المكسيك على ملعب أزتيكا يتحدث عن نفسه، فاللعب على هذا الارتفاع يجعل كل شيء أكثر صعوبة للفِرق غير المعتادة هذه الظروف».

وخاض المنتخب المكسيكي 89 مباراة رسمية على ملعب أزتيكا، وحقق 70 انتصاراً مقابل هزيمتين فقط، كما فاز في مبارياته الثلاث على الملعب نفسه خلال المونديال الحالي.

وأضاف: «انخفاض نسبة الأكسجين في المرتفعات يقلل وصوله إلى العضلات والدماغ، ما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق بشكلٍ أسرع، ويؤثر في القدرة على الركض السريع والحفاظ على النسق البدني طوال المباراة».

وأتم: «لاعبو المكسيك، بحكم اعتيادهم هذه البيئة، يتأثرون بدرجةٍ أقل، ما يمنحهم أفضلية واضحة.. فالأمر يشبه امتلاك لاعب إضافي في الملعب؛ لأن المنافس يكون أكثر عرضة للإجهاد مع مرور الوقت».