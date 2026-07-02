صحيفة تركية: جالطة سراي يتحرك لضم عمر مرموش

كشفت صحيفة "ميلييت" التركية أن نادي جالطة سراي وضع المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، ضمن أبرز خياراته لتدعيم الخط الهجومي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت الصحيفة أن إدارة جالطة سراي تدرس إمكانية التعاقد مع مرموش على سبيل الإعارة، في ظل رغبة النادي في تعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأضافت أن اللاعب المصري يعد من الأسماء المطروحة بقوة داخل النادي التركي، خاصة مع سعيه للحصول على فرصة للمشاركة بصورة منتظمة خلال الفترة المقبلة، بعد تراجع معدل ظهوره مع مانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن "أوكان بوروك"، المدير الفني لجالطة سراي، يرحب بفكرة التعاقد مع عمر مرموش، نظرًا لقدرة اللاعب على شغل أكثر من مركز هجومي، إذ يجيد اللعب كمهاجم صريح، وصانع ألعاب، وكذلك على الأطراف، وهو ما يمنحه أفضلية كبيرة ضمن خيارات النادي التركي لتدعيم الخط الأمامي.

وأوضحت الصحيفة أن إنزو ماريسكا، المدير الفني الجديد لمانشستر سيتي، سيكون صاحب القرار النهائي بشأن مستقبل عمر مرموش، سواء باستمراره مع الفريق أو الموافقة على رحيله خلال الميركاتو الصيفي.

ويشارك عمر مرموش حاليًا مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، حيث يستعد لخوض مواجهة مرتقبة أمام منتخب أستراليا، غدًا السبت، ضمن منافسات دور الـ32، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة إلى مواصلة مشوارهم في البطولة وحجز بطاقة التأهل إلى الدور القادم من البطولة.