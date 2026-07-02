ألابا يقود تشكيل النمسا أمام إسبانيا في دور الـ32 بكأس العالم

أعلن رالف رانجنيك، المدير الفني لمنتخب النمسا، تشكيل فريقه لمواجهة إسبانيا، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب لوس أنجلوس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وجاء تشكيل منتخب النمسا كالتالي:

حراسة المرمى: ألكسندر شلاجر.

خط الدفاع: ستيفان بوستش، دافيد ألابا، لايمر، دانسو.

خط الوسط: كزافير شلاجر، نيكولاس سيوالد، وانر، شميد، مارسيل سابيتزر.

خط الهجوم: غريجوريتش.

وتأهل منتخب النمسا إلى دور الـ32 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، إذ استهل مشواره بالفوز على الأردن بنتيجة 3-1، قبل أن يخسر أمام الأرجنتين 2-0، ثم تعادل مع الجزائر بنتيجة 3-3 ليحجز مقعده في الأدوار الإقصائية.