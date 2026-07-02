 مصر تدين التفجير الذي استهدف العاصمة السورية دمشق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصر تدين التفجير الذي استهدف العاصمة السورية دمشق

هايدي صبري
نشر في: الخميس 2 يوليه 2026 - 9:17 م | آخر تحديث: الخميس 2 يوليه 2026 - 9:17 م

أدانت مصر بأشد العبارات التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.


وتؤكد مصر رفضها الكامل لكافة أشكال العنف والإرهاب الذى يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وترويع المدنيين الأبرياء.

وتتقدم مصر بخالص التعازي وصادق المواساة إلى سوريا، حكومةً وشعبًا، وإلى أسر الضحايا، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل لكافة المصابين.

ولقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون، الخميس، جراء انفجار داخل أحد المقاهي في منطقة الحجاز وسط دمشق، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية، أحمد البكور، إن الانفجار الذي وقع في شارع النصر أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 10 آخرين، نُقلوا إلى مشفى المجتهد ومشفى الهلال الأحمر السوري لتلقي العلاج.

وأفاد التلفزيون السوري بأن الانفجار نجم عن قنبلة، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل أو الجهة المسؤولة.

وكانت وكالة (سانا) قد أفادت في وقت سابق بوقوع انفجار داخل أحد المقاهي في منطقة الحجاز، فيما هرعت فرق الإطفاء والإسعاف إلى الموقع لإجلاء المصابين، بينما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.


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