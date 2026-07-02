ارتفاع عدد القتلى في انفجار عبوة ناسفة في مقهى بدمشق إلى 6 أشخاص على الأقل

أعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع عدد القتلى في حادث انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في العاصمة دمشق اليوم الخميس، إلى 6 أشخاص على الأقل.

ونقلت قناة الإخبارية السورية الرسمية عن الوزارة قولها اليوم الخميس، إن الانفجار الذي وقع بالقرب من مجمع المحاكم الرئيسي أسفر أيضا عن إصابة 22 شخصا.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وفور وقوع الانفجار، هرعت قوات الأمن إلى المكان وفرضت طوقا أمنيا، فيما باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

وقال محافظ دمشق ماهر إدلبي إن وزارة الداخلية ستعلن النتائج الأولية للتحقيق قريبا، واصفا العبوة بأنها "بدائية الصنع"، ومتعهدا بمحاسبة الجناة.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الجرحى مستلقين على الأرض وسط تواجد لعناصر الشرطة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لتقديم الإسعافات الأولية، ونقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات.

ومن جانبه، قال جلال الجناني، صاحب مطعم مجاور للمقهى، إنه هرع نحو موقع الانفجار فور سماعه دويّه، وكان المشهد مفزعا إذ رأى الجثامين ملقاة على الأرض.

وأضاف في تصريح لـ (أ ب): "حملنا المصابين إلى السيارات قبل وصول شرطة المرور، وكان معظمهم يعاني من إصابات بالغة نتيجة شظايا الانفجار، والجميع تقريبا كانوا ينزفون".

يُذكر أن السلطات الجديدة في سوريا، التي سيطرت على الحكم عقب الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر 2024 إثر هجوم خاطف، تواصل حملاتها الأمنية ضد مسلحي تنظيم "داعش"، في محاولة لقطع الطريق أمام أي هجمات محتملة في العاصمة والمناطق المجاورة.