شركتا لويدز ليست وويندوارد: 258 سفينة عبرت مضيق هرمز الأسبوع الماضي

أفادت شركة "لويدز ليست إنتليجنس" لتحليل البيانات البحرية، بأن ما لا يقل عن 258 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي، وهو أسبوع شهد هجمات إيرانية على سفينتين تجاريتين، مقارنة بـ 138 سفينة في الأسبوع السابق عليه.

ووفقا لبيانات شركة "لويدز" وشركة "ويندوارد" لتحليل بيانات الملاحة، فقد عبر المضيق ما لا يقل عن 80 سفينة إضافية خلال الفترة من الاثنين إلى أمس الأربعاء.

وقال ريتشارد ميد، رئيس تحرير "لويدز ليست"، خلال ندوة افتراضية اليوم الخميس، إن هجمات إيران "يبدو أنها قد نُسيت."

ولا تزال حركة السفن في المضيق أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، عندما كانت تمر عبره نحو 130 سفينة يوميا.

وفي سابق اليوم الخميس، حذرت القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية، بأنه يتعين أن تلتزم جميع ناقلات النفط المارة عبر مضيق هرمز باستخدام المسارات المعتمدة من جانبها، وإلا ستواجه "ردا قويا"، في خطوة تزيد من حدة التوتر مجددا بشأن هذا الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

ولم يتضح على الفور السبب الذي دفع إيران إلى إصدار هذا التهديد.

غير أن القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" كانت قد أصدرت بيانا حول اجتماع عقدته مع مسئولين من دول الشرق الأوسط في البحرين، جاء فيه أن "القادة أكدوا التزامهم المشترك بحرية حركة التجارة عبر مضيق هرمز".

ويبدو أن هذه العبارة كانت تهدف إلى إغضاب إيران، التي تستعد لجنازة المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي، الذي لقي حتفه في اللحظات الأولى للحرب في فبراير الماضي، في الفترة من 4إلى 9يوليو الجاري.