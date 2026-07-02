مدير الأكاديمية العسكرية: رسالتنا إعداد جيل قادر على التفكير وتفسير الأحداث مُحصن بالعقيدة والوعي

قال اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، إنّ رسالة الأكاديمية تتمثل في إعداد جيل مدرب يمتلك القدرة على التفكير السليم واتخاذ القرارات وإصدار الأوامر المنطقية، استناداً إلى تفسير صحيح للأحداث المحيطة به، مشيراً إلى أن الطالب يجب أن يكون محصناً بالعقيدة والوعي وإتقان العمل.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن دور الأكاديمية يتمثل في إعداد "طالب اليوم، وضابط الغد، وقائد المستقبل"، من خلال غرس القيم العسكرية الأساسية، وفي مقدمتها الولاء والانتماء والانضباط والالتزام والالتزام الأخلاقي، وهي القيم التي يوصي بها دائما رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال لقاءاته مع الأكاديمية، بهدف بناء شخصية متكاملة.

وأوضح اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، أن مهمة الأكاديمية تنقسم إلى محورين رئيسيين، أولهما الانتقاء والفرز الدقيق لاختيار أفضل المتقدمين من حملة الثانوية العامة وفق معايير محددة يعلنها مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية، وثانيهما الإعداد والتأهيل المتقن لطلبة الكليات العسكرية، والذي يبدأ بفترة الإعداد العسكري المركز لمدة 90 يوماً، يتم خلالها بناء شخصية الطالب عسكرياً، مع إبعاده عن أي مؤثرات خارجية، ومن بينها الهواتف المحمولة، والالتزام بنظام يومي يبدأ بالاستيقاظ مبكراً وأداء صلاة الفجر ثم استكمال البرنامج اليومي وفق نظام محدد.

وأوضح مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، أن إعداد الطالب لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يشمل أيضاً التأهيل العلمي على مدار 4 سنوات دراسية، مع تطوير نظم التعليم باستخدام الحواسب والمقلدات والمحاكيات وأحدث الأساليب التعليمية، إلى جانب التدريب العملي والميداني في المعسكرات الخارجية، والزيارات الميدانية، والتأهيل في الفرق الخاصة مثل الصاعقة والمظلات، فضلاً عن الدورات التعليمية وبرامج التبادل الطلابي والبعثات الخارجية للاطلاع على الثقافات العسكرية المختلفة.

وواصل، أن الأكاديمية تولي اهتماماً كبيراً باللياقة البدنية، وتنظم لقاءات دورية وندوات لتعزيز وعي الطلبة بما يدور حولهم، مع توفير تغذية متكاملة ورعاية صحية وإدارية لإعداد ضابط يليق بالقوات المسلحة ويتمتع بالكفاءة الصحية والبدنية.