مندوب أمريكا بمجلس الأمن: أفعال إيران الحالية لا تتوافق مع مذكرة التفاهم الموقعة

قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إن إيران تعمدت تجاهل المطالبات بوقف التصعيد، مشيرا إلى قيام طهران خلال الأسبوع الماضي بإطلاق صواريخ استهدفت الكويت والبحرين، بالإضافة إلى إطلاق النيران على السفن الملاحية في منطقة الخليج.

وأضاف في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، أن اعتبار البعض بأن إيران تمارس حق الدفاع عن النفس، لا يمنحها الحق في مهاجمة دولة الكويت أو استهداف السفن المدنية التابعة لسنغافورة ودول أخرى.

وأكد أن هذه الممارسات لا يمكن وصفها بالحق المشروع، مشيرا إلى أن 46 دولة طالبت إيران بوقف هجماتها، إلا أنها استمرت في عمليات الهجوم وإطلاق النار، متجاهلة حتى الطلب الذي وجهه نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشأن.

وأضاف أن النظام الذي يسيء معاملة شعبه هو ذاته الذي يواصل شن الهجمات الخارجية، مستشهدا بواقعة إعدام طالبين إيرانيين قبل عشرة أيام عقب محاكمتهما أمام محكمة ثورية، متسائلا عن كيفية قدرة من وجهوا إليهما الاتهامات على النوم ليلا.

وأشار إلى تقارير منظمة العفو الدولية تؤكد احتجاز عشرات الآلاف من المتظاهرين في أماكن مجهولة دون أي تمثيل حقوقي، مشددا أن العالم والشعب الإيراني ليسا مع هذا النظام وممارساته.

وأضاف أن "وقت الاختيار قد حان"، داعيا مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح، لا سيما أن أفعال إيران الحالية لا تتوافق مع مذكرة التفاهم الموقعة، ولا مع هذا المجلس، كما أنها تقف ضد رغبات وآمال الشعب الإيراني.