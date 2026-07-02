رد أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، على شكاوى البعض من قرار حذف أو إيقاف بطاقاتهم التموينية الخاصة بصرف الخبز، بعدما فوجئ الكثير من المواطنين في مختلف المحافظات بحذفهم مع مطلع العام المالي الجديد.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد" إن عملية تنقية بطاقات التموين هي إجراء مستمر تتبعه الوزارة منذ عام 2019، بناء على محددات أقرتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.

وأضاف أن الوزارة تستهدف كل من أصحاب الدخول المرتفعة، وحائزي السيارات الحديثة، والأسر التي تسدد مصاريف دراسية دولية في المدارس أو الجامعات، بالإضافة إلى أصحاب الشركات ذات السجلات التجارية المرتبطة بضرائب أو رسوم جمركية وصادرات، إلى جانب مالكي الحيازات الزراعية التي تتجاوز 10 أفدنة.

وأكد أنه "لا مساس ولا اقتراب" بالأسر الأكثر احتياجا أو الأكثر فقرا والفئات التي تعتمد بشكل أساسي على البطاقة التموينية، موضحا أن عمليات الحذف تحدث وفقا لمحددات معينة.

وأشار إلى عمليات الحذف أنها تحديث بيانات الوفيات بشكل شهري، بالإضافة إلى المسافرين خارج البلاد، ومراجعة وضع البطاقات التموينية التي تتوقف عن صرف المقررات لمدة ستة أشهر.

ورد على الشكاوى المتعلقة باستبعاد بعض الأسر نتيجة إلحاق أبنائهم بمدارس خاصة ذات مصاريف محدودة، قائلا إن المواطن يمكنه الدخول عبر "بوابة مصر الرقمية" لتحديث بيانات استمارة الحصول على الدعم وتوضيح كل بيانات الحيازة أو الملكية والدخل والإنفاق.

وأوضح أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين، أصدر توجيهات لكل المديريات ومكاتب التموين باستقبال طلبات المواطنين الذين تم استبعادهم ويرون أنهم يستحقون الدعم.



وأكد أن على المتظلم تقديم المستندات المؤيدة لصحة موقفه، لافتا إلى أن هذه التظلمات تخضع لمراجعة دقيقة أسبوعيا بالتنسيق مع الوزارة، وفي حال ثبوت أحقية المواطن يتم إعادته فورا.