 جوتيريش عن انفجار دمشق: استهداف المدنيين أمر غير مقبول - بوابة الشروق
الخميس 2 يوليه 2026 9:29 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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جوتيريش عن انفجار دمشق: استهداف المدنيين أمر غير مقبول

نيويورك/ الأناضول
نشر في: الخميس 2 يوليه 2026 - 9:08 م | آخر تحديث: الخميس 2 يوليه 2026 - 9:08 م

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الهجمات التي تستهدف المدنيين غير مقبولة، وذلك في معرض تعليقه على الانفجار الذي وقع في العاصمة السورية دمشق، الخميس.

ونقل المتحدث باسم جوتيريش، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي تعازي الأمين العام الأممي إلى أسر ضحايا الانفجار، وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف دوجاريك، أن جوتيريش، يشدد على ضرورة تحديد المسئولين عن الانفجار وتقديمهم إلى العدالة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت السلطات السورية، سقوط 6 قتلى و22 جريحا، إثر تفجير بعبوة ناسفة، وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق.

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