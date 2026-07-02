نقابة المهندسين تعقد أول اجتماع للجنة الشباب والتواصل الطلابي بحضور هيئة المكتب

- توافق على أهمية اللجنة في استقطاب وربط شباب المهندسين بنقابتهم

عقدت لجنة الشباب والتواصل الطلابي بنقابة المهندسين، برئاسة المهندس محمد الواضح، اجتماعها الأول، بحضور الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، والمهندس رضا الشافعي، والدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، وكيلي النقابة، والمهندس المعتز بالله بركات، الأمين العام المساعد، والمهندس الاستشاري السيد حسن، أمين الصندوق المساعد.

كما شارك في الاجتماع المهندس محمد الحسيني، والمهندس محمد أمين، وكيلا اللجنة، والمهندس محمد الزمر، مقرر اللجنة، والمهندسة سالي علي، المقرر المساعد، إلى جانب أعضاء اللجنة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور المهندس محمد عبدالغني أن لجنة الشباب تُعد المحرك الرئيسي للعمل داخل النقابة، نظرا لدورها الحيوي وتأثيرها الكبير، مشيرا إلى أن النقابة كيان ضخم يضم في عضويته ما يقرب من مليون مهندس، بينهم 600 ألف من الشباب، وهو ما يفرض ضرورة وضع رؤية واضحة للتواصل مع هذه الشريحة الواسعة، وفهم تطلعاتها وربطها بأنشطة النقابة، موضحا أن الجهود السابقة للجنة محل تقدير، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في الوصول إلى هذا العدد الكبير من الشباب، والعمل على دعم أحلامهم وأفكارهم، داعيا إلى وضع هذا الهدف نصب أعين اللجنة خلال تخطيطها لأنشطتها.

مقترح بإطلاق برنامج إرشادي يربط بين المهندسين أصحاب الخبرات والشباب

وكشف نقيب المهندسين عن مقترحه لإطلاق برنامج إرشادي (قيادي) يربط بين المهندسين أصحاب الخبرات والشباب، بحيث يتولى كل خبير (قائد) توجيه مجموعة صغيرة من شباب المهندسين من 3 إلى 5 أفراد لمدة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، بهدف دعمهم فنيا وإداريا وإنسانيا، بما يسهم في إعداد جيل من المهندسين القادرين على النجاح والقيادة.

وأكد أن هذا النموذج يمكن أن يحدث نقلة نوعية كبيرة خلال سنوات قليلة، مشيرا إلى التنسيق المهم مع وزير التعليم العالي لإطلاق مبادرة لدعم إبداع المهندسين الشباب، من خلال تبني مشروعاتهم وتقديم الدعم لها، بالتعاون بين الوزارة والنقابة، وأن يكون الدعم الفني واللوجيستي لهذا المشروع الإبداعي مناصفة بين النقابة والوزارة، إلى جانب إنشاء منصة متخصصة لإطلاق هذه المبادرة.

وأكد دعمه الكامل لكل جهود اللجنة، داعيا أعضاءها إلى العمل بشكل مكثف، واستحداث أنشطة مستمرة؛ لبث الحيوية في أوصال النقابة.

من جانبه، أكد المهندس رضا الشافعي أن لجنة الشباب تمثل محورا مشتركا بين العديد من لجان النقابة، نظرا لما يتقاطع معها من ملفات مثل التدريب والتوظيف والإسكان، مشددا على أهمية البُعد الاجتماعي في عمل اللجنة، ودورها في تعزيز الأمل لدى الشباب رغم التحديات المختلفة، معربا عن تطلعه إلى خطة عمل طموحة تعكس هذا الدور.

فيما أعرب الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع الأول للجنة، التي تمثل أكثر من نصف مهندسي مصر، مؤكدا ضرورة تعزيز الربط بين اللجنة على مستوى النقابة العامة ونظيراتها في النقابات الفرعية، من خلال تنظيم اجتماعات وأنشطة في مختلف المحافظات.

وأشار إلى عدد من المبادرات التي تستهدف تدريب وتأهيل الشباب، منها دبلومة في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية بتكلفة مخفضة مقارنة بما يتم تنظيمه بالجهات الأخرى، موضحا أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع مع وزير التعليم العالي على إتاحة عدد من الاشتراكات في منصة "كورسيرا" للمهندسين من خلال الوزارة، وذلك بأسعار رمزية ومخفضة للغاية، بما يسهم في دعم التدريب والتطوير المهني ورفع كفاءة المهندسين.

من جهته، رحب المهندس المعتز بالله بركات بأعضاء اللجنة، معربا عن ثقته في قدرتهم على تحقيق أداء متميز، موضحا أن لجنة الشباب اصطلاحا تعبر عن مرحلة عمرية واسعة، مؤكدا أن العمل الشبابي في هذه المرحلة يرتبط بالحفاظ على الأمل وتنميته، خاصة في ظل التحديات الراهنة، وأن النجاح الحقيقي يكمن في الاستمرار رغم الصعوبات.

بدوره، أشاد المهندس الاستشاري السيد حسن بتشكيل اللجنة، مؤكدا أن شباب المهندسين يمثلون النسبة الأكبر من أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما يتطلب العمل على جذبهم للمشاركة في العمل النقابي، والتواصل المباشر معهم في الجامعات وأماكن العمل، بما يعزز ارتباطهم بالنقابة، مشددا على ضرورة انتقال عمل اللجنة من الغرف المغلقة إلى مقرات عمل المهندسين، وهو ما سيجعلهم يرتبطون بالنقابة، قائلا: "لدينا تفاؤل كبير باللجنة، وأتمنى أن يكون لها دور كبير في العمل النقابي".

من جانبه، وجه المهندس محمد الواضح الشكر لهيئة المكتب على حرصها على حضور الاجتماع الأول، مؤكدا أن اللجنة شهدت خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا، خاصة بعد إضافة محور التواصل الطلابي، بما ساهم في توسيع نطاق عملها ليشمل طلاب السنوات النهائية بالكليات الهندسية، من خلال تنظيم ملتقيات وبرامج تدريبية متنوعة تهدف إلى تأهيلهم لسوق العمل.

كما شدد على أن الهدف الأساسي للجنة يتمثل في ربط الشباب بالنقابة وتعزيز مشاركتهم في العمل النقابي، إلى جانب دعمهم مهنيا.

وأكد المهندس محمد الحسيني أن اللجنة تعمل بروح الفريق لتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن الشباب كان لهم دور رئيسي في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى خلال السنوات الماضية، وهو ما يعكس قدراتهم الكبيرة، ويضع على عاتق اللجنة مسئولية دعمهم والاستفادة من طاقاتهم.

فيما أشار المهندس محمد أمين إلى أن اللجنة أمامها العديد من الملفات المهمة التي تتطلب العمل الجاد.

وأشار المهندس محمد الزمر إلى أن اللجنة تضم نخبة متميزة من الأعضاء، خاصة أن ما يقرب من ثلثهم ينتمون إلى خلفيات العمل الطلابي واتحادات الطلاب، مؤكدا أن التجارب أثبتت أن الشباب قادرون على إثبات كفاءتهم متى أتيحت لهم الفرصة، بما يمتلكونه من مهارات وقدرات واعدة.

من جانبها، أشادت المهندسة سالي علي بالجهود التي بذلتها اللجنة السابقة برئاسة المهندس محمد الواضح، مؤكدة أنها قدمت نموذجا ناجحا للعمل الجماعي والتكاملي بين جميع الأعضاء، معربة عن سعادتها بالتجربة التي خاضتها خلال العامين الماضيين داخل اللجنة، والتي تعلمت خلالها قيمة العمل بروح الفريق دون تفرقة بين أدوار قيادية أو تنفيذية، حيث يعمل الجميع لتحقيق هدف واحد.