ليكيب: يورجن كلوب يقترب من تدريب منتخب ألمانيا

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مستقبل يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، بات مهددًا بقوة عقب خروج "المانشافت" من دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، بعد الخسارة أمام باراجواي بركلات الترجيح (4-3)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

وذكرت الصحيفة أن الضغوط تتزايد على ناجلسمان، رغم استمرار حصوله على دعم بعض الشخصيات البارزة داخل الكرة الألمانية، في مقدمتهم رودي فولر، المدير الرياضي للاتحاد الألماني لكرة القدم، بالإضافة إلى أوليفر كان، الذي دافع عن المدرب رغم أنه سبق وأن أقاله من تدريب بايرن ميونخ.

وأضافت أن ناجلسمان، المرتبط بعقد مع الاتحاد الألماني حتى عام 2028، أكد عقب الخروج من المونديال أنه لا ينوي تقديم استقالته، متمسكًا بالاستمرار في منصبه.

وأشارت "ليكيب" إلى أن الاتحاد الألماني لكرة القدم سيعقد اجتماعًا خلال الأيام المقبلة لحسم مستقبل المدير الفني، في ظل الانتقادات الموجهة إليه بسبب إدارته الفنية، واختياراته التكتيكية، وطريقة تواصله مع وسائل الإعلام.

وأوضحت الصحيفة أن الإقصاء من كأس العالم قد يمهد أيضًا لرحيل عدد من اللاعبين، بعدما أعلن مانويل نوير اعتزاله اللعب الدولي، مع وجود احتمالات باتخاذ لاعبين آخرين القرار نفسه.

واختتمت "ليكيب" تقريرها بالتأكيد على أن "يورجن كلوب" يتصدر قائمة المرشحين لخلافة ناجلسمان، حال قرر الاتحاد الألماني إنهاء مشوار المدرب مع المنتخب.