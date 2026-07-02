لوبان تعلن عدم خوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة حال حكم عليها بارتداء سوار إلكتروني

قالت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان، إنها لن تخوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل حال أمرتها إحدى محاكم الاستئناف في باريس بارتداء سوار إلكتروني، على خلفية سوء استغلال مزعوم لأموال الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف قرارها يوم الثلاثاء المقبل.

وطعنت لوبان "57 عاما" على حكم صدر في شهر مارس 2025، والذي خلص إلى أنها وأعضاء آخرين من حزب التجمع الوطني مذنبين بسوء استغلال أموال البرلمان الأوروبي في توظيف مساعدين خلال الفترة من 2004 إلى 2016 الذين تفيد المزاعم أنهم عملوا للحزب عوضا عن القيام بمهام برلمانية.

وحال تأكيد الإدانة، قد يُحكم على لوبان بعدم شغل أي منصب منتخب، أو ارتداء سواء إلكتروني –أو كلاهما- ضمن خيارات أخرى.

وقالت لوبان، في مقابلة مع قناة "إل.سي.آي" في وقت متأخر أمس الأربعاء: "إذا تمكنت من الترشح، فسوف أكون مرشحة إذا تمكنت من تنظيم حملات.. لأنه إذا سُمح لي بأن أكون مرشحة ولكنني ممنوعة من تنظيم حملات بحرية فلن يكون الأمر ممكنا".

ولدى سؤالها عما إذا كان السوار الإلكتروني سوف يكون العائق الرئيس، تابعت: "بالطبع. لا يمكنني أن أكون معتمدة على قاض يسمح لي بالذهاب في حملة.. أو زيارة السوق".

ومن المقرر أن تجري فرنسا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة في 18 أبريل 2027 وتجرى جولة الإعادة في الثاني من مايو في حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية.