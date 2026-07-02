قنصل مصر في هيوستن يستقبل بعثة المنتخب قبل مواجهة أستراليا بكأس العالم

استقبل شريف مختار، قنصل مصر في مدينة هيوستن الأمريكية، بعثة المنتخب الوطني المصري لدى وصول الفريق إلى دالاس، استعدادا لمواجهة أستراليا، ضمن منافسات كأس العالم 2026 والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره منتخب أستراليا في التاسعة من مساء الجمعة المقبل، على ملعب دالاس، ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة.

وجاء الاستقبال في حضور خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة، وحمادة الشربيني ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين وطارق أبو العينين، أعضاء المجلس.

ووصلت بعثة المنتخب إلى مدينة دالاس في الساعات الأولى من صباح الخميس بتوقيت القاهرة، بعد رحلة استغرقت 3 ساعات ونصف الساعة.

وتأهل المنتخب الوطني لدور الـ32 من المونديال، بعدما جاء في المركز الثاني للمجموعة السابعة، برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف فقط خلف المنتخب البلجيكي صاحب الصدارة.