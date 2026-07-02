الشيباني من بيروت: لا نية لسوريا للتدخل عسكريا في لبنان

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أثناء زيارته بيروت اليوم الخميس للرئيس جوزيف عون أن لا نية لسوريا في التدخل عسكريا في لبنان، ناقلا له دعوة رسمية من نظيره السوري لزيارة دمشق، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

ووصل الشيباني في وقت سابق الخميس إلى لبنان في زيارة هي الثانية له لهذا البلد المجاور التقى خلالها مسئولين لبنانيين من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأبدى انفتاحا على لقاء مع حزب الله، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" .

وسبق أن أكدت دمشق أنها لا تسعى إلى التدخل عسكريا في لبنان الذي يعيش على وقع حرب دامية بين إسرائيل وحزب الله، بعد تصريحات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى إمكان اضطلاع دمشق بدور في لبنان.

وقال ترامب الشهر الماضي لقناة "فوكس نيوز" إنه "محبط لأن إسرائيل لا تستطيع القضاء على حزب الله"، مضيفا "أنا قريب من تسليم الأمر إلى سوريا". لكن الرئيس السوري أحمد الشرع نفى سعي بلده للتدخل عسكريا في لبنان.

وأورد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن الوفد السوري حرص "على توضيح اللغط الذي ساد بالنسبة إلى الحديث عن تدخل عسكري سوري في لبنان، فلفت إلى أن لا نية لسوريا في القيام بمثل هذه الخطوة".