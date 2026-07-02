مصابون في انفجار داخل مقهى قرب القصر العدلي في دمشق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد مصدر أمني سوري لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، عن دوي انفجار داخل مقهى قرب القصر العدلي في وسط دمشق بسوريا، لم تتضح طبيعته بعد.

وشاهد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية، سيارات إسعاف تهرع الى الموقع الذي طوّقته القوى الأمنية.

في حين أفاد التلفزيون السوري الرسمي، عن "عدد من المصابين جراء انفجار يجري التحقق من طبيعته في محيط القصر العدلي".

وتضاربت الروايات الأولية، حول سبب الانفجار، إذ أشارت منصات إخبارية سورية إلى احتمال نشوئه عن انفجار أسطوانة غاز داخل المقهى.

ونقلت وكالة "نورث برس"، عن شهود عيان، أن الانفجار قد يكون ناجما عن بطارية ليثيوم.