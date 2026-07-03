أمريكا: المحكمة العليا ترفض وقف غرامة يومية قدرها 800 دولار بحق مراسلة سابقة في فوكس نيوز ترفض الكشف عن مصادرها

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الخميس، التدخل بعد أن أصدر قاض أمرا بفرض غرامة يومية قدرها 800 دولار على مراسلة سابقة في قناة "فوكس نيوز" إذا امتنعت عن الكشف عن مصدرها السري في قصص صحفية تتعلق بعالمة أمريكية من أصل صيني خضعت لتحقيق من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي دون أن تُوجه لها أي تهم.

ورفضت المحكمة العليا النظر في إلتماس طارئ قدمته كاثرين هيريدج.

وتم اعتبار الصحفية الاستقصائية المخضرمة في حالة ازدراء مدني للمحكمة، ضمن دعوى قضائية رفعتها العالمة يان بينج تشين ضد الحكومة على خلفية التسريب.

وكان رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، قد علق مؤقتا الغرامة في وقت سابق إلى حين نظر المحكمة في الاستئناف. وأعلنت المحكمة، اليوم الخميس، رفض إلتماس هيريدج بوقف تنفيذ الغرامة. وقالت المحكمة إن القاضي بريت كافانو أيد منح طلب وقف التنفيذ.

وكانت هيريدج قد نشرت في عام 2017 سلسلة تقارير لصالح قناة "فوكس نيوز" تناولت صلات تشين بالجيش الصيني، وأثارت تساؤلات حول ما إذا كانت العالمة تستخدم مدرسة مهنية أسستها في ولاية فيرجينيا لمساعدة الحكومة الصينية في الحصول على معلومات عن أفراد من الجيش الأمريكي.

أعربت شركة "فوكس نيوز ميديا" عن خيبة أملها إزاء قرار المحكمة.

وقالت الشبكة في بيان إن "حماية سرية مصادر الصحافة وسلامة عملية جمع الأخبار أمر أساسي لقيام ديمقراطية حرة وفاعلة. ورغم خيبة أملنا العميقة إزاء قرار المحكمة، فإن التزامنا بالدفاع عن هذه المبادئ الهامة التي يكفلها التعديل الأول للدستور لا يزال ثابتا، وسنبحث في خياراتنا لمواصلة الطعن في هذا الظلم."

- هذا الخبر من وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ترجمه م